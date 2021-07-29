Россиян уверили, что система онлайн-голосования на выборах защищена от кибератак

В интервью агентству РИА представитель предприятия, которое занимается ведением системы, заявил, что вся инфраструктура полностью готова к выборам и защищена от DDoS-атак любой сложности. Перед её полноценным запуском будет проведена т.н.тренировка, которая стоится 7-8 сентября с участием избирателей, зарегистрировавшихся в электронном голосовании.

Также отмечается, что защита системы исключает и внутренние вбросы.