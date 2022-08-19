Россиян захотели регистрировать на Госуслугах с рождения

Теперь же в Сети появилась информация, что российские власти рассматривают возможность создания правовых оснований для регистрации на портале Госуслуг с рождения. Помимо этого, регистрация может проходить при выдаче паспорта или очном визите гражданина в госорганы.

Наши коллеги из CNews получили на руки федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн». В рамках него планируется обеспечить оптимизацию взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти с использованием цифровых сервисов.

Сообщается, что на 2022 год запланировало проведение исследований на предмет того, какие нормативные правовые акты следуют изменить в данной сфере.

Стоит отметить, что на данный момент нет точной информации, как скоро в России законы будут изменены таким образом, что граждан и вправду станут регистрировать на Госуслугах с рождения. Также нет 100% гарантии, что это вообще когда-либо произойдёт. Но движения в этом направлении уже начались.