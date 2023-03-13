Россиян защитят от «тихого» списывания денег за подписку на онлайн-кинотеатры и прочие сервисы

Россиян защитят от «тихого» списывания денег за подписку на онлайн-кинотеатры и прочие сервисыИ это прекрасно!
В России готовятся новые правила, которые обяжут онлайн-сервисы отправлять пользователям push-уведомления или электронные письма о списании денег за подписку.
Фото: Блог Ростелеком
Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже до конца весенней сессии. Предыдущая версия законопроекта предусматривала возможность мгновенного отказа от подписки, однако в обновлённой версии вместо кнопки отказа от подписки будет размещена ссылка на пользовательское соглашение и другую информацию о ней.
Предполагается, что новые правила пойдут на пользу потребителям. Так, благодаря им будет формироваться более чёткое представление о расходах, связанных с подписками.
Стоит, правда, отметить, что внедрение изменений в законодательство встретило сопротивление со стороны некоторых компаний, которые опасаются, что они могут привести к сокращению числа подписчиков.