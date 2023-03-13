Россиян защитят от «тихого» списывания денег за подписку на онлайн-кинотеатры и прочие сервисы

Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже до конца весенней сессии. Предыдущая версия законопроекта предусматривала возможность мгновенного отказа от подписки, однако в обновлённой версии вместо кнопки отказа от подписки будет размещена ссылка на пользовательское соглашение и другую информацию о ней.

Предполагается, что новые правила пойдут на пользу потребителям. Так, благодаря им будет формироваться более чёткое представление о расходах, связанных с подписками.

Стоит, правда, отметить, что внедрение изменений в законодательство встретило сопротивление со стороны некоторых компаний, которые опасаются, что они могут привести к сокращению числа подписчиков.