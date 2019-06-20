Россиянам больше не нужны продукты без ГМО

Исследовательский холдинг Ромир обнаружил в ходе всероссийского исследования, что россияне сейчас не готовы переплачивать за повышенное качество продуктов.

72% россиян считают качественными продукты, не содержащие искусственных красителей и добавок. При выборе продуктов прежде всего наши соотечественники обращаются внимание на срок годности (69%) и цену продукта (63%).

Платить больше за экологически чистые продукты и продукты без ГМО готовы порядка двух третей россиян. А 40% респондентов отказывают переплачивать за качество продуктов. Как отмечают эксперты, эта цифра неуклонно растет на протяжении последних четырех лет. Необходимость экономить пересиливает стремление к здоровому питанию.

Президент Ромира, доктор социологических наук Андрей Милёхин пояснил: «Вопрос качества продуктов стал более острым особенно в последние годы на фоне введенных в 2014 году продуктовых санкций, когда на прилавки хлынули новые товары, неизвестных доселе марок и производителей и не всегда высокого качества. Поначалу россияне старались перестроиться, подобрать для себя новые продукты соответствующего качества, чтобы сохранить свои продуктовые привычки. Однако рост цен при снижающихся доходах вынуждает часть наших потребителей экономить все больше и для них фактор цены становится более весомым при выборе продуктов нежели их экологичность и чистота производства».