Россиянам дали советы, как определить видео, подделанные нейросетями

Депутат Антон Немкин рассказал, как можно определить дипфейки по нескольким ключевым признакам. Движение глаз, цвет кожи и волос, а также контуры лица часто выглядят неестественно или размыто на фейковых видео. В случае аудиосообщений стоит обращать внимание на интонацию и чёткость речи. Немкин подчёркивает, что всегда следует критически относиться к любым просьбам, касающимся личных данных или финансов.

Немкин также отметил, что современные технологии значительно упростили создание дипфейков. Открытые программные библиотеки и инструменты позволяют мошенникам создавать реалистичные подделки без глубоких знаний программирования. Это снижает порог вхождения и позволяет быстро создавать фальшивые видео и аудиозаписи. Быстрая распространённость контента в социальных сетях и на видеоплатформах помогает этим подделкам быстро достигать широкой аудитории.

Некоторые дипфейки могут быть настолько качественными, что даже эксперты затрудняются их выявить. Технологии глубокого обучения позволяют создавать синтетические изображения и видео, которые могут обмануть даже опытных пользователей. Поэтому, даже если сообщение кажется убедительным, лучше связаться напрямую с человеком, от имени которого оно поступило, чтобы убедиться в его подлинности.