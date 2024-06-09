Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2024, 19:31
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Россиянам дали советы, как определить видео, подделанные нейросетями

Стоит обратить внимание на детали лица собеседника
Эксперт рассказал, по каким признакам можно выявить видео, обработанное нейросетями
Россиянам дали советы, как определить видео, подделанные нейросетями
© Ben Collins

Депутат Антон Немкин рассказал, как можно определить дипфейки по нескольким ключевым признакам. Движение глаз, цвет кожи и волос, а также контуры лица часто выглядят неестественно или размыто на фейковых видео. В случае аудиосообщений стоит обращать внимание на интонацию и чёткость речи. Немкин подчёркивает, что всегда следует критически относиться к любым просьбам, касающимся личных данных или финансов.

Немкин также отметил, что современные технологии значительно упростили создание дипфейков. Открытые программные библиотеки и инструменты позволяют мошенникам создавать реалистичные подделки без глубоких знаний программирования. Это снижает порог вхождения и позволяет быстро создавать фальшивые видео и аудиозаписи. Быстрая распространённость контента в социальных сетях и на видеоплатформах помогает этим подделкам быстро достигать широкой аудитории.

Некоторые дипфейки могут быть настолько качественными, что даже эксперты затрудняются их выявить. Технологии глубокого обучения позволяют создавать синтетические изображения и видео, которые могут обмануть даже опытных пользователей. Поэтому, даже если сообщение кажется убедительным, лучше связаться напрямую с человеком, от имени которого оно поступило, чтобы убедиться в его подлинности.