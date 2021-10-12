Россиянам грозит штраф и тюрьма за использование очков Facebook со встроенной камерой

На это намекает заявление представителей ФСБ России о том, что ввиду своих «конструктивных особенностей» Ray-Ban Stories могут быть признаны гаджетом для негласного получения данных.

“Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации” , — ответили в пресс-службе ФСБ России на вопрос о законности эксплуатации первых часов Facebook и Ray-Ban россиянами.

Отметим, что в качестве наказания за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, россиянам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или же ограничение свободы сроком до четырех лет.