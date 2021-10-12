Россиянам грозит штраф и тюрьма за использование очков Facebook со встроенной камерой

Наука и технологии
Сегодня в 07:59
1 мин.
Россиянам грозит штраф и тюрьма за использование очков Facebook со встроенной камеройРечь о Ray-Ban Stories
В сентябре Facebook и Ray-Ban анонсировали свои первые «умные» очки — Ray-Ban Stories. Как выяснилось, покупать их россиянам опасно, поскольку за их использование может грозить штраф, а также до четырех лет тюрьмы.
На это намекает заявление представителей ФСБ России о том, что ввиду своих «конструктивных особенностей» Ray-Ban Stories могут быть признаны гаджетом для негласного получения данных.
“Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации” , — ответили в пресс-службе ФСБ России на вопрос о законности эксплуатации первых часов Facebook и Ray-Ban россиянами.
Отметим, что в качестве наказания за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, россиянам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или же ограничение свободы сроком до четырех лет.