Россиянам начнут присылать смс о нарушении режима самоизоляции

Поручения были сформированы в ходе очередного заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, направленного на борьбу с распространением коронавирусом в России. Помимо информирования по смс, данные о нарушении режима самоизоляции будут переданы в МВД России, Минздрав России, Роспотребнадзор и рабочую группу Государственного совета России по противодействию распространению коронавируса. Данные меры будут предприняты для выявления нарушений среди лиц, находящихся дома с коронавирусом, протекающим в легкой форме, а также тех, кто вернулся из-за границы.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки инфицированных людей стало на 500 человек больше.