Россиянам начнут выплачивать денежные компенсации через «Госуслуги» за утечки данных

По словам Шадаева, этот вопрос обсуждается в контексте законопроекта об оборотных штрафах для операторов, допустивших утечки. В таком случае пользователь сможет обратиться с соответствующим заявлением на портал «Госуслуг» и после подтверждения оператором факта утечки будет определён размер компенсации.

Причём делать это будет оператор: пострадавшим пользователям будет предложена некоторая сумма, с которой должны согласиться две трети пострадавших. При этом компенсация за утечку может не выражаться в деньгах: оператор может предложить скидки на услуги, бонусы и т.п. Министр отметил, что обсуждение законопроекта находится на финальной стадии.