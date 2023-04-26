Россиянам начнут выплачивать денежные компенсации через «Госуслуги» за утечки данных

Россиянам начнут выплачивать денежные компенсации через «Госуслуги» за утечки данныхОб этом рассказал глава Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует использовать портал «Госуслуги» в качестве третьей стороны для компенсации ущерба пользователям, чьи персональные данные подверглись утечке в Сеть.
По словам Шадаева, этот вопрос обсуждается в контексте законопроекта об оборотных штрафах для операторов, допустивших утечки. В таком случае пользователь сможет обратиться с соответствующим заявлением на портал «Госуслуг» и после подтверждения оператором факта утечки будет определён размер компенсации.
Причём делать это будет оператор: пострадавшим пользователям будет предложена некоторая сумма, с которой должны согласиться две трети пострадавших. При этом компенсация за утечку может не выражаться в деньгах: оператор может предложить скидки на услуги, бонусы и т.п. Министр отметил, что обсуждение законопроекта находится на финальной стадии.
В случае подтверждения утечки со стороны оператора, он размещает об этом информацию, потом даётся определенное количество времени, когда пострадавшие могут обратиться через Госуслуги с заявлением о получении компенсации.