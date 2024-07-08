Россиянам напомнили, что использование антивируса — не гарантия безопасности

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий высказал мнение, что использование антивирусных программ может привести к ложному чувству защищённости у пользователей. Он подчеркнул, что большинство вредоносных программ сегодня создаются индивидуально для каждой жертвы, что делает их трудно обнаруживаемыми антивирусами. Лукацкий отметил, что собственно антивирусные функции составляют лишь небольшую часть современных антивирусов.

Вместо этого, в современных операционных системах уже встроены значительные механизмы защиты, которые, по мнению эксперта, в большинстве случаев достаточно эффективны. Он подчеркнул важность регулярного обновления операционных систем и установленного программного обеспечения для обеспечения безопасности пользователей.

Однако Лукацкий добавил, что дополнительная защита может быть необходима определённым категориям пользователей, таким как журналисты, чиновники и руководители, которые могут стать объектами целенаправленных кибератак. Для обычных пользователей он подчеркнул важность критического мышления, советуя избегать подозрительных действий в интернете и активировать многофакторную аутентификацию на всех используемых сервисах.