Россиянам напомнили о неочевидном признаке сифилиса

По словам специалистов, безболезненные язвочки на теле могут быть признаком этого опасного заболевания. При этом основными местами внедрения бледной трепонемы являются гениталии, губы и язык.

Врачи также объяснили, что язвы, свидетельствующие о развитии сифилиса, часто появляются в этих местах и могут напоминать изменения, происходящие при герпесе. Разница заключается в том, что поражённый участок совсем не болит, поэтому люди могут не заметить образование поражения.

Напомним, что сифилис — заболевание, передающееся половым путём. Оно может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, в случае, если пациент запускает его и никак не лечит.

В то же время сифилис можно вылечить с помощью антибиотиков.