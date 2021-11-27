Россиянам напомнили о путёвках в санаторий после перенесённого COVID-19

И, как оказалось, многие могут получить бесплатно путёвку на такой вид оздоровления после перенесённой инфекции.

По словам руководителя HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светланы Краснянской, для бесплатного восстановления в санатории переболевшим коронавирусом следует обратиться к лечащему врачу. Специалист должен выдать направление на получение санаторно-курортного лечения, направив на врачебную комиссию.