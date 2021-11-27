Россиянам напомнили о путёвках в санаторий после перенесённого COVID-19

Россиянам напомнили о путёвках в санаторий после перенесённого COVID-19И рассказали, кому они вообще положены
И, как оказалось, многие могут получить бесплатно путёвку на такой вид оздоровления после перенесённой инфекции.
По словам руководителя HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светланы Краснянской, для бесплатного восстановления в санатории переболевшим коронавирусом следует обратиться к лечащему врачу. Специалист должен выдать направление на получение санаторно-курортного лечения, направив на врачебную комиссию.
В настоящее время на законодательном уровне предусмотрена возможность не только получить бесплатное санаторно-курортное лечение, но и оформить дополнительный оплачиваемый отпуск для некоторых категорий граждан для этих целей.
При этом на сегодняшний день, по данным Минздрава, право на реабилитацию имеют пациенты с COVID-19, которые перенесли длительное нахождение под ИВЛ (в течение двух-пяти недель), а также часть тех, кому проводилась процедура ЭКМО.
В то же время, отметила Краснянская, на бесплатную путевку в санаторий могут рассчитывать и другие пациенты. Для этого необходимо взглянуть на их показания, в том числе «результаты инструментальных и лабораторных исследований».