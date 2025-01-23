Россиянам напомнили о рисках заболевания гепатитом В и С

По словам специалиста, гепатит B становится хроническим только в 5% случаев, в то время как гепатит C может перейти в хроническую форму в 80% случаев. Это делает вирус особенно опасным, так как он может долго не проявляться, но со временем привести к тяжелым заболеваниям печени.

В случае хронического гепатита риск развития цирроза или рака печени существенно возрастает. У больных с циррозом или раком печени часто возникает необходимость в трансплантации органа, поскольку выжить без нее крайне трудно. Особенно опасен этот процесс для пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых и без того ослаблен иммунитет.

Гепатит C можно вылечить с вероятностью более 90%, используя современные препараты, однако курс лечения длится до трех месяцев. В то же время лечение гепатита B более сложное, так как противовирусные препараты не гарантируют полного излечения, и терапия может требовать длительного времени.

Инфекционист подчеркнул, что гепатит C в остром периоде часто протекает бессимптомно. Это затрудняет диагностику, и заболевание зачастую выявляется только во время лабораторного обследования. Гепатит B, в свою очередь, обычно сопровождается повреждениями печени, что становится более очевидным на поздних стадиях.

Обе формы заболевания передаются через кровь, инъекции и половые контакты.