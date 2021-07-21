Россиянам назвали анализ, который нужно сдать перед вакцинацией от COVID-19

По словам специалиста, перед прививкой рекомендуется сдать анализ крови, что позволит исключить вероятные побочные эффекты. Она отметила, что вакцину необходимо ставить в здоровом состоянии. Так, необходимо убедиться, что в организме нет воспалительных реакций.

“Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе – надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов”, — поделилась Калинина.

Врач отметила, что в норме эозинофилов должно быть не более 5%, тогда как базофилов — не более 1%.

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