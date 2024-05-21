Россиянам назвали дату начала официальных розничных продаж Р-ФОНа

Компания «Рутек» планирует начать розничные продажи своего первого отечественного смартфона Р-ФОН в 2025 году, сообщает глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) Владимир Зыков. Р-ФОН был представлен в декабре 2023 года, но в продажу пока не поступил.

Смартфон работает на базе отечественной операционной системы «РОСА Мобайл», созданной компанией «НТЦ ИТ РОСА». Он оснащён 6,7-дюймовым 120 Гц AMOLED-экраном, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, камерами на 50, 2 и 16 Мп и чипом MediaTek Helio G99. По словам Зыкова, стоимость Р-ФОНа будет объявлена скоро, и, вероятно, он будет доступен по цене 20-25 тысяч рублей, как аналогичные китайские смартфоны.

Вопрос, будет ли Р-ФОН актуален с таким чипом в 2025 году, остаётся открытым. Тем не менее, корпоративные клиенты уже могут делать заказы на сайте «Рутека» с начала 2024 года.