Россиянам назвали факторы, которые приводят к вздутию аккумулятора

Сегодня почти все умеют пользоваться смартфонами и ноутбуками, но многие из нас все равно допускают ошибки, из-за которых гаджеты быстро ломаются. Одной из таких проблем может быть разбухание аккумулятора. Это пугающее явление, но если вы столкнулись с ним, важно не паниковать, а разобраться в причинах и принять меры, чтобы сохранить и себя, и устройство.

Итак, что же происходит с аккумулятором? Внутри него есть анод и катод, между которыми находится электролит. Во время зарядки и разрядки ионы лития перемещаются между анодом и катодом, но со временем они могут накапливаться на аноде, что и приводит к увеличению объёма аккумулятора. Причины этого могут быть разные: перезарядка (если оставлять телефон на зарядке на всю ночь), чрезмерный разряд (если разряжать до нуля), неисправность платы BMS, физическое повреждение или неблагоприятные условия использования, такие как жар или холод. Также возможны производственные дефекты.

Если ваш аккумулятор начал разбухать, первым делом выключите устройство и отсоедините его от зарядки. Не используйте его, так как это может привести к дополнительной нагрузке и увеличению риска разрыва. Обратитесь к специалистам в сервисный центр, желательно с хорошими отзывами. Пока не отнесёте телефон в ремонт, храните его в хорошо проветриваемом месте, избегая солнечного света и не нажимая на аккумулятор. В будущем избегайте перезарядки, чрезмерного разряда, экстремальных температур и использования неоригинальных зарядных устройств. Регулярно чистите устройство и старайтесь не ронять его, — это поможет продлить жизнь аккумулятору.