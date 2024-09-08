Россиянам назвали гаджеты из-за которых чаще всего возникают пожары

В современном мире множество электрических устройств делают нашу жизнь проще, но неправильное использование может привести к серьёзным последствиям, включая пожары. Чтобы избежать неприятностей, важно следовать простым рекомендациям по безопасному обращению с бытовыми приборами. Вот несколько советов, как обеспечить безопасность в вашем доме.

Электрическое одеяло может стать причиной пожара, если им неправильно пользоваться. Эксперты советуют не позволять домашним животным спать на одеяле и не накрывать его другими вещами. Рекомендуется включать подогрев на минимальный уровень и обязательно отключать его от сети по утрам.

Использование удлинителей и «тройников» на постоянной основе также может быть рискованным. Специалисты предупреждают, что подключение нескольких устройств к одной розетке может перегрузить электросеть и вызвать короткое замыкание. Если не хватает розеток, лучше вызвать электрика для их установки, чем рисковать безопасностью.

Сушильная машина, хотя и облегчает повседневную жизнь, может стать источником опасности, если забыть про фильтр. Он накапливает пыль и ворс, которые при нагреве могут загореться. Поэтому важно регулярно очищать фильтр, например, с помощью липкого ролика для одежды.

При использовании ноутбука не забывайте о его нагреве. Оставляя устройство на кровати или других легковоспламеняющихся поверхностях, вы рискуете спровоцировать пожар. Обязательно отключайте его от сети после использования.

Лампочки тоже требуют осторожности. Если подключить лампочку на 60 ватт к патрону на 40 ватт, это может привести к короткому замыканию. Поэтому лучше следить за совместимостью и не рисковать.

И, наконец, батарейки. Хранение девятивольтовых батареек вместе с металлическими предметами может быть опасным, так как контакт может вызвать короткое замыкание. Чтобы избежать этого, оберните полюсы изолентой и храните батарейки в заводской упаковке.