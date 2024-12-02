Россиянам назвали главные мифы о зарядке смартфона, от которых пора отказаться

Ошибки при зарядке смартфонов могут повлиять на работу батареи, и об этом рассказал Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент». Одним из популярных мифов является необходимость периодически разряжать аккумулятор до конца. Казаков объяснил, что это подходило для старых типов батарей, но современные литий-ионные аккумуляторы, наоборот, лучше сохраняют свой ресурс, если их заряд поддерживается в пределах 20-80%. Такой режим помогает смартфону служить дольше.

Другим заблуждением является мнение, что для безопасности нужно использовать исключительно оригинальные зарядные устройства и кабели. По словам эксперта, качественные сторонние аксессуары не только безопасны, но и могут быть значительно дешевле оригинальных. Конечно, дешёвые зарядные устройства могут быть опасными, но есть и надёжные аналоги от проверенных производителей. Важно выбрать проверенные бренды, чтобы избежать проблем с устройством.

Ещё один миф касается беспроводной зарядки. Многие пользователи считают её вредной для гаджетов, но на самом деле современные устройства контролируют мощность, чтобы зарядка была безопасной. Однако, как отметил Казаков, беспроводная зарядка медленнее обычной, и может перегревать устройство, особенно если оно в чехле. Кроме того, зарядка ночью не опасна, — современные смартфоны имеют функции, которые отключают зарядку, когда аккумулятор достигает 100%.