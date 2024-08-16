Россиянам назвали излюбленные уловки мошенников для обмана внушаемых людей

Дело не только в словах, которые злоумышленники используют, но и в нарративах — неких историях, участником которой делают жертву. Бедеров отметил, что мошенники торопят, стараются нагнетать негативное или суетное настроение, говорят о рисках, чтобы ввести в шоковое состояние. Эксперт посоветовал класть трубку в любых непонятных ситуациях или при малейшем подозрении, потому что если звонит оператор или банк, там найдут, как связаться.

Сейчас появилась тенденция к тому, что злоумышленники пишут сотрудникам на почту или в мессенджерах якобы от лица других сотрудников, пытаясь выведать важную информацию.

«Если мошенники пишут в мессенджерах, они часто могут представляться сотрудником компании, в которой вы работаете. Для проверки можно использовать корпоративную связь, например почту, а также связаться с его заместителями, руководителями отделов и прочими. Также можно ввести какое-то кодовое слово для общения с директором или даже просто ему перезвонить по тому контакту, который вам известен. Не надо никому спешить передавать проверочные коды, отправлять деньги и спешить исполнять различного рода распоряжения. Потому что потом вы можете быть обвинены в передаче конфиденциальных данных. Особенно если вы сотрудник банка или оператора сотовой связи», — предупредил эксперт.