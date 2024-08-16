Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2024, 16:21
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Россиянам назвали излюбленные уловки мошенников для обмана внушаемых людей

Они стараются запугать
Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров рассказал об уловках мошенников, которые они используют для обмана россиян.
Россиянам назвали излюбленные уловки мошенников для обмана внушаемых людей

© Ferra.ru

Дело не только в словах, которые злоумышленники используют, но и в нарративах — неких историях, участником которой делают жертву. Бедеров отметил, что мошенники торопят, стараются нагнетать негативное или суетное настроение, говорят о рисках, чтобы ввести в шоковое состояние. Эксперт посоветовал класть трубку в любых непонятных ситуациях или при малейшем подозрении, потому что если звонит оператор или банк, там найдут, как связаться.

Сейчас появилась тенденция к тому, что злоумышленники пишут сотрудникам на почту или в мессенджерах якобы от лица других сотрудников, пытаясь выведать важную информацию.

«Если мошенники пишут в мессенджерах, они часто могут представляться сотрудником компании, в которой вы работаете. Для проверки можно использовать корпоративную связь, например почту, а также связаться с его заместителями, руководителями отделов и прочими. Также можно ввести какое-то кодовое слово для общения с директором или даже просто ему перезвонить по тому контакту, который вам известен. Не надо никому спешить передавать проверочные коды, отправлять деньги и спешить исполнять различного рода распоряжения. Потому что потом вы можете быть обвинены в передаче конфиденциальных данных. Особенно если вы сотрудник банка или оператора сотовой связи», — предупредил эксперт.

Источник:RT
Автор:Андрей Кадуков
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