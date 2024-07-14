Россиянам назвали киберпрофессии будущего

Профессия специалиста по кибербезопасности становится всё более популярной, а крупные компании в этой отрасли активно сотрудничают с вузами, чтобы обновлять учебные программы и готовить студентов через оплачиваемые стажировки с последующим предложением работы. Если вы собираетесь выбирать профессию или учебное заведение, стоит заглянуть вперёд на пять-шесть лет, чтобы понять, какие навыки будут востребованы. Руслан Рахметов из Security Vision обсуждает будущие направления в кибербезопасности и специализации, которые будут полезны пользователям.

Киберпсихолог — это новая специализация, которая будет важна в ближайшем будущем. Многие кибератаки осуществляются через социальную инженерию, влияя на людей, которые считают себя защищёнными. Атакующие используют психологические методы, чтобы убедить жертв в совершении определённых действий, включая установку вредоносных приложений или передачу денег мошенникам. Будущий киберпсихолог сможет помочь клиентам укрепить психологическую защиту и научиться различать манипуляции хакеров.

Специалист по защите цифровой идентичности будет настроить безопасность профилей в соцсетях и мессенджерах, научит защищаться от фишинга и фейковых новостей. Эта профессия требует постоянного обновления знаний, так как киберугрозы постоянно эволюционируют.

Киберстраховой агент поможет защититься от киберрисков, таких как кража идентичности или утечка данных. Этот специалист поможет выбрать подходящий вид страховки и расскажет, как действовать при наступлении страхового случая. Кроме того, кибердетективы будут востребованы для расследования киберпреступлений и поиска виновных, что поможет предотвратить повторные инциденты. Антифейк-журналисты будут анализировать информацию и раскрывать фейки, что важно в условиях информационного потока и активных кибератак.