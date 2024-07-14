Россиянам назвали критерии выбора беспроводных наушников

TWS-наушники стали неотъемлемой частью повседневной жизни для многих пользователей гаджетов. Благодаря отсутствию проводов и компактным размерам, эти устройства популярны даже при цене в десятки тысяч рублей. Рассмотрим, какие модели наушников стали особенно востребованными в 2024 году, и почему.

При выборе подходящей модели стоит обратить внимание на их тип конструкции: вкладыши и внутриканальные. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Внутриканальные наушники обеспечивают лучшее прилегание, но могут вызывать дискомфорт из-за потоотделения. Вкладыши же обычно более удобны для повседневного использования, но требуют регулярной чистки.

Также важно учитывать наличие микрофона, особенно если вы часто используете наушники для звонков. Многие TWS-модели обладают сенсорным управлением, что позволяет отвечать на звонки без доставания смартфона. Активное шумоподавление становится необходимым в условиях городского шума и общественного транспорта, обеспечивая комфортное прослушивание музыки в любой ситуации.

Теперь давайте рассмотрим несколько лидеров рынка TWS-наушников в 2024 году:

Apple AirPods Pro 2-го поколения — одни из самых популярных наушников благодаря своему качеству звука, активному шумоподавлению и удобному управлению. Они оснащены микрофоном, возможностью вызова Siri и долгим временем работы до 4,5 часов, с защитой от пота и влаги. Цена наушников составляет около 29 000 рублей.

Samsung Galaxy Buds2 Pro — модель с высоким качеством звука, поддержкой искусственного интеллекта, Galaxy AI для переводов и удобства во время звонков. Они защищены от воды, имеют долгое время работы, до 5 часов, и стоят около 13 999 рублей.

Sony WF-1000XM5 — наушники с инновационным динамиком Dynamic Driver X для высококачественного звука и активным шумоподавлением на основе искусственного интеллекта. Они лёгкие и компактные, обеспечивают до 6 часов работы и поддерживают беспроводную зарядку. Стоимость составляет около 27 990 рублей.

Эти модели представляют собой лучшее сочетание качества звука, удобства использования и современных технологий, делая выбор TWS-наушников в 2024 году более разнообразным и инновационным.