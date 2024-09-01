Россиянам назвали лучше камерафоны до 30 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг из пяти смартфонов стоимостью до 30 тыс. руб., которые порадуют любителей фотографий хорошими камерами. Первое место занимает модель Poco M6 Pro, цена которой начинается от 17 тыс. руб. Этот смартфон оснащен тройной камерой с разрешением 64, 8 и 2 Мп. Его единственный минус — отсутствие 4K-видео, но на фоне других плюсов это не так уж критично. У устройства яркий AMOLED-экран размером 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также выделяются чип MediaTek Helio G99 Ultra, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики и защита от брызг по стандарту IP54.

На втором месте находится Infinix Note 40 Pro, который стоит от 21,3 тыс. руб. Он впечатляет камерой на 108 Мп и двумя вспомогательными модулями по 2 Мп. Эта модель может похвастаться еще более быстрой зарядкой на 70 Вт и беспроводной магнитной зарядкой на 20 Вт, а также немного большим экраном — 6,78 дюйма.

Третью позицию занимает Samsung Galaxy A35, цена которого составляет 22,8 тыс. руб. Он имеет 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1000 нит. Смартфон работает на чипе Exynos 1380, также у него есть аккумулятор на 5000 мАч и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Тройная камера на 50, 8 и 5 Мп позволяет снимать 4K-видео, что делает его привлекательным для любителей контента. Единственный минус — медленная зарядка на 25 Вт. Замыкают топ модели Tecno Camon 30 Pro 5G и Google Pixel 7a, выпущенный в прошлом году.