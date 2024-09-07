Наука и технологии
Опубликовано 07 сентября 2024, 21:56
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Россиянам назвали лучше смартфоны до 15 тыс. рублей

Которые не станут просто дорогой безделушкой
Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны до 15 тыс. рублей
Россиянам назвали лучше смартфоны до 15 тыс. рублей
© techtrendy.ru

Эксперты составили подборку трёх бюджетных смартфонов, которые можно приобрести дешевле 15 тыс. рублей и которые справятся даже с играми. Лидером списка стал Samsung Galaxy A15, который можно купить за 11,3 тыс. рублей. Этот смартфон оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и яркостью 800 нит. Он работает на чипе MediaTek Helio G99, мощности которого хватит для большинства современных игр, хотя и не на максимальных настройках. Также устройство получило тройную камеру, NFC и слот для карт памяти.

Вторым в списке идёт Infinix Hot 40 Pro за 13,6 тыс. рублей. Смартфон оснащён таким же процессором, как и Galaxy A15, но получил больший 6,78-дюймовый экран с яркостью 500 нит. Его камера на 108 Мп выделяется среди других бюджетных моделей, а дополнительные модули имеют разрешение 2 и 0,08 Мп, что делает его привлекательным для тех, кто любит фотографировать.

Третье место занимает Tecno Pova 6 Neo, стоимость которого также начинается с 13,6 тыс. рублей. Он выделяется 6,78-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц и мощным аккумулятором на 7000 мАч, что обеспечивает долгую работу без подзарядки. Кроме того, у него есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, что делает его удобным выбором для активного использования.