Россиянам назвали лучше смартфоны до 15 тыс. рублей

Эксперты составили подборку трёх бюджетных смартфонов, которые можно приобрести дешевле 15 тыс. рублей и которые справятся даже с играми. Лидером списка стал Samsung Galaxy A15, который можно купить за 11,3 тыс. рублей. Этот смартфон оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и яркостью 800 нит. Он работает на чипе MediaTek Helio G99, мощности которого хватит для большинства современных игр, хотя и не на максимальных настройках. Также устройство получило тройную камеру, NFC и слот для карт памяти.

Вторым в списке идёт Infinix Hot 40 Pro за 13,6 тыс. рублей. Смартфон оснащён таким же процессором, как и Galaxy A15, но получил больший 6,78-дюймовый экран с яркостью 500 нит. Его камера на 108 Мп выделяется среди других бюджетных моделей, а дополнительные модули имеют разрешение 2 и 0,08 Мп, что делает его привлекательным для тех, кто любит фотографировать.

Третье место занимает Tecno Pova 6 Neo, стоимость которого также начинается с 13,6 тыс. рублей. Он выделяется 6,78-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц и мощным аккумулятором на 7000 мАч, что обеспечивает долгую работу без подзарядки. Кроме того, у него есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, что делает его удобным выбором для активного использования.