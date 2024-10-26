Россиянам назвали лучшие Android-смартфоны ценового сегмента iPhone 16

Несколько месяцев назад Apple представила новый iPhone 16 Pro Max с рядом обновлений, включая больший экран, более мощный чип и новые функции для камеры. Однако его цена в 149 тысяч рублей на старте продаж может отпугнуть покупателей. Для тех, кто ищет достойные альтернативы, эксперты собрали пять интересных смартфонов, которые не только дешевле, но и способны порадовать отличными характеристиками.

1. Honor Magic6 Pro

Один из лучших флагманов Honor, предлагающий за 90 тысяч рублей многое: яркий 6.8-дюймовый OLED-дисплей с насыщенными цветами и частотой 120 Гц, новейший чип Snapdragon 8 Gen 3 и огромный аккумулятор на 5600 мАч. Его камеры — целая история: селфи-камера на 50 Мп и мощная тройная камера с сенсорами 50+180+50 Мп позволяют делать чёткие и красочные фото. Быстрая зарядка на 80 Вт и беспроводная зарядка на 66 Вт завершают картину, а защита IP68 добавляет надёжности.

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

За 89.4 тысячи рублей этот Samsung — для любителей Android с идеальной камерой. Galaxy S24 Ultra имеет корпус из титана, что делает его прочным и стильным, а также AMOLED-экран с 120 Гц. Основная камера впечатляет: 200-мегапиксельный сенсор и дополнительные модули на 10, 50 и 12 Мп. Кроме того, здесь поддержка стилуса S-Pen и мощный AI, а 5000 мАч батареи хватит надолго.

3. Huawei Pura 70 Ultra

Этот смартфон Huawei подойдёт тем, кто ищет топовый камерофон. Он уже признан лучшим на DxOMark, и это неудивительно с его тройной камерой 50+50+40 Мп и функцией переменной диафрагмы. OLED-дисплей на 6.8 дюйма и фирменный чип Kirin 9010 обеспечат удобный просмотр и работу с приложениями. Батарея на 5200 мАч поддерживает 100-ваттную зарядку, так, что долго ждать не придётся.

4. Xiaomi 14 Ultra

Этот смартфон стоит 104.9 тысяч рублей, но явно достоин своих денег. Яркий 6.73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2.5K и Snapdragon 8 Gen 3 под капотом делают его мощным для игр и видео. Камера — это четыре сенсора по 50 Мп, которые легко справляются даже в сложных условиях. Батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой, позволяет полностью зарядиться за полчаса.

5. Google Pixel 9 Pro XL

Для тех, кто предпочитает чистый Android, Pixel 9 Pro XL — то, что надо. С 6.8-дюймовым OLED-экраном, защищённым корпусом и новой версией Tensor G4 он порадует производительностью и качеством фото. Камеры здесь просто класс: основная на 48 Мп и фронтальная на 42 Мп, так что селфи всегда будут на уровне. Плюс, этот телефон будет получать обновления Android долгое время.