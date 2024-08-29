Россиянам назвали лучшие бюджетные смартфоны для детей

Эксперты составили список из пяти лучших смартфонов для детей, которые стоят до 20 тыс. руб. На первом месте оказался Realme 12 4G, цена которого начинается от 16,6 тыс. руб. Этот телефон радует ярким 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также лёгким корпусом. Он оснащён чипом Snapdragon 685, 128 ГБ памяти и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Не забыли разработчики и про камеру — основная на 50 Мп, и стереодинамики делают его отличным вариантом.

Следующим в списке стал Poco M6 Pro, который можно приобрести от 17,2 тыс. руб. Здесь тоже есть 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, но стоит отметить мощный чип MediaTek Helio G99 Ultra. У него 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а тройная камера на 64, 8 и 2 Мп, позволяет делать качественные снимки. Также смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

В тройку лидеров попал и Samsung Galaxy A25 с ценой от 18,7 тыс. руб. Он предлагает 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией. В качестве дополнительных плюсов — стереодинамики и аккумулятор на 5000 мАч. Однако зарядка у этого телефона не такая быстрая — всего 25 Вт. В топ-5 также вошли Tecno Camon 30 и Infinix Note 40, цена которых составляет 16,5 и 15,7 тыс. руб. соответственно.