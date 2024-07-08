Россиянам назвали минусы системы поиска людей через Wi-Fi

Система поиска людей через Wi-Fi может быть полезной для спасения людей и поиска преступников, но только при строгом соблюдении законодательства, утверждает Максим Залилов, преподаватель университета «Синергия». Он также предупреждает о возможной угрозе злоупотребления этой технологией мошенниками для незаконного слежения за людьми.

Система, разработанная учёными СибГУТИ, позволяет находить людей внутри помещений с точностью до 5-7 метров по сети Wi-Fi. Это может быть полезно для поисковых операций в зданиях, шахтах и подземных сооружениях, а также для контроля школьников. Залилов подчёркивает, что новые технологии часто становятся объектом интереса для мошенников, что может привести к негативным последствиям.

Эксперт отмечает необходимость защиты прав и интересов людей при внедрении подобных технологий, как со стороны разработчиков, так и государства. Он подчёркивает важность разработки надёжных механизмов защиты данных и обеспечения прозрачности использования технологии.