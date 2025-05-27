Россиянам назвали настройки смартфона для улучшения качества фото

Сделать фотографии на смартфоне более качественными помогут несколько простых приёмов, рассказала руководитель отдела телефонии сети МТС Наталья Голицына. Она порекомендовала попробовать снимать в формате RAW, если такая возможность есть, так как это сохраняет больше деталей и расширяет возможности для последующей обработки. Кроме того, эксперт посоветовала настраивать баланс белого вручную, чтобы избежать искажений, которые может вносить автоматический режим, например, добавляя ненужную желтизну или «охлаждая» снимки.

Для улучшения композиции Голицына рекомендовала использовать правило третей, которое помогает правильно расставлять акценты в кадре. Чтобы применять это правило, достаточно включить сетку в настройках камеры, кроме того, она также пригодится для выравнивания горизонтали и симметрии. По словам эксперта, ровная геометрия и правильное размещение объектов на фото не менее важны, чем чёткость и освещение.

Она также отметила, что стоит осторожно подходить к использованию цифрового зума, который часто ухудшает качество снимков. В большинстве случаев лучше приблизиться к объекту, чем полагаться на зум. Дополнительно Голицына упомянула режим HDR, который помогает передать детали в ярких и тёмных участках кадра, но его лучше использовать только в подходящих условиях, так как в мягком свете он может сделать изображение излишне «тяжёлым».