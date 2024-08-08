Россиянам назвали области применения наномашин на пользу человеку

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), изучают, как нанороботы могут изменить медицину и научные исследования. Эти миниатюрные устройства, по словам доцента Игоря Безукладникова, имеют размер примерно как вирусы и макромолекулы, и могут манипулировать молекулами и атомами с невероятной точностью.

Основное применение нанороботов сегодня — в медицине. Они могут использоваться для целевой доставки лекарств к повреждённым клеткам, что уменьшает побочные эффекты и делает лечение более эффективным. Кроме того, такие устройства могут быть запрограммированы на распознавание раковых клеток и высвобождение противоопухолевых средств. Учёные также работают над тем, чтобы наноботы могли анализировать биомаркеры в крови для диагностики заболеваний.

Нанороботы управляются снаружи с помощью магнитных полей и могут двигаться за счёт химических реакций, электричества или света. Процесс внедрения таких устройств в организм считается относительно безопасным, так как они изготовлены из химически инертных материалов, которые не причиняют вреда при распаде. Однако полностью удалить нанороботов из организма может быть сложно.