Россиянам назвали параметры планшета для пожилых родителей

Планшет может стать отличным праздничным подарком для пожилых людей, считают эксперты. Он удобнее телефона для чтения и просмотра фильмов, а компактнее компьютера или ноутбука. Кроме того, такие устройства помогают поддерживать видеосвязь с близкими, даже если те живут далеко. Однако при выборе планшета для пенсионеров важно учитывать несколько ключевых факторов, включая размер экрана, возможности настройки и стоимость.

Директор агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что пожилым людям проще пользоваться планшетами с экранами от 10 дюймов, так как маленькие устройства часто вызывают дискомфорт. Специалисты также рекомендуют обращать внимание на настройки шрифта, яркости и контрастности. Александр Тимофеев из РЭУ им. Г. В. Плеханова добавил, что для большинства задач достаточно IPS-экрана средней яркости, а модели с технологией OLED или высокой яркостью подходят скорее для профессионалов. На рынке доступны бюджетные устройства вроде Lenovo Tab M10 и Huawei MatePad T10, их цены начинаются от 4–7 тысяч рублей.

Эксперты советуют не поддаваться на заманчивые скидки, характерные для новогодних распродаж, а сравнивать цены самостоятельно. Некоторые модели, такие как Samsung Galaxy Tab A7 Lite и отечественные Teclast M50 Pro или BQ 9055L Exion Pro Mini, предлагают отличное сочетание цены и качества. Устройства с памятью от 16 до 32 ГБ подойдут для базовых задач, а планшеты с дополнительной клавиатурой могут сделать использование ещё удобнее. Главное, как подчеркнул Кусков, — ориентироваться на бюджет до 20 тысяч рублей, этого достаточно для покупки надёжного гаджета с необходимым функционалом.