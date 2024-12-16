Россиянам назвали параметры выбора беспроводной зарядки для смартфона

Эксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, как выбрать беспроводное зарядное устройство, чтобы оно было удобным и функциональным. Он отметил, что для дома или офиса подойдут настольные модели. Эти устройства компактны, занимают минимум места и позволяют зарядить смартфон, просто положив его на поверхность. Такие зарядки удобны и просты в использовании, поэтому их часто выбирают для ежедневных нужд.

Для тех, кто много времени проводит вне дома, Биржевой порекомендовал обратить внимание на пауэрбанки с поддержкой беспроводной зарядки. Эти переносные аккумуляторы по стандарту Qi подходят для зарядки не только телефонов, но и наушников или колонок. Эксперт подчеркнул, что главное их преимущество — компактность и универсальность. При выборе стоит учитывать ёмкость пауэрбанка, которая должна составлять от 5000 до 20 000 мАч, чтобы заряда хватало на несколько циклов.

Сергей Биржевой также посоветовал проверить, поддерживает ли ваш смартфон беспроводную зарядку и соответствует ли он стандарту устройства. Материалы зарядного устройства играют важную роль: качественная поверхность должна быть матовой, с антискользящими элементами, чтобы предотвратить падение телефона. Для пользователей iPhone он отметил преимущества MagSafe, а для быстрой зарядки стоит выбирать модели с мощностью от 15 Вт. В заключение эксперт напомнил, что разные устройства заряжают с разной скоростью, и важно учитывать совместимость зарядки с вашим гаджетом.