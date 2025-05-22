Россиянам назвали признаки прослушки смартфона

Необычное поведение смартфона может быть сигналом компрометации устройства, предупреждает Никита Новиков, руководитель отдела анализа Angara Security. Например, внезапный перегрев в режиме ожидания, быстрая разрядка батареи или неожиданный рост фонового трафика могут указывать на активность вредоносного ПО. Чтобы проверить устройство, эксперт советует использовать USSD-команды: *#21# покажет, активна ли переадресация, а ##002# отключит её. Дополнительно стоит изучить детализацию звонков и интернет-активности у оператора — ночные подключения или работа с заблокированным экраном могут выдать шпионское ПО.

Новиков подчёркивает важность использования антивирусов с актуальными базами и поведенческим анализом, но ручная проверка приложений остаётся незаменимой. Специалист рекомендует обращать внимание на программы без иконок или с подозрительными разрешениями, такими как доступ к камере или микрофону. Некоторые вредоносные приложения могут маскироваться под системные службы и не отображаться в списке. Если устройство ведёт себя странно, — включает экран, активирует микрофон или запускает приложения без вашего участия, это веский повод воспользоваться антишпионскими сканерами. В крайнем случае поможет полный сброс до заводских настроек и смена всех паролей.

Для защиты от угроз важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов, избегайте использования APK-файлов и не подключайтесь к публичным Wi-Fi без шифрования. Также не оставляйте устройство без присмотра. По словам Новикова, такие простые меры помогут минимизировать риски и уберечь данные от шпионских программ, которые становятся всё более изощрёнными.