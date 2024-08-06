Россиянам назвали признаки заражения телефона вирусами

Если ваш смартфон начал работать медленно, часто перегревается или вдруг меняет настройки GPS, Wi-Fi и мобильных данных без вашего ведома, это может означать, что ваше устройство заражено вредоносным ПО. Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» при ТУСУР, отметил, что такие симптомы могут указывать на активность вредоносных программ.

Кроме того, Пермяков добавил, что резкий рост счета за мобильную связь без изменений в использовании или появление приложений, которые вы не устанавливали, также может сигнализировать о проблемах. Вредоносные программы могут работать в фоновом режиме, что затрудняет их обнаружение.

Чтобы защитить себя, эксперт советует регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусное ПО и загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play или App Store. Также стоит быть осторожным при подключении к общедоступным Wi-Fi сетям и использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты своих данных. Регулярное резервное копирование данных тоже поможет обезопасить ваши файлы от потерь.