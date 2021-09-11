Россиянам назвали профессии, приводящие к алкоголизму

Так, по словам научного сотрудника отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольги Коротиной, к таковым относятся специальности, связанные с проверяющей или контрольной деятельностью.

Также очень часто алкоголиками становятся деятели музыкальной индустрии — там «потребление горячительных напитков или наркотиков может предполагаться субкультурой», пишет NEWS.RU.