Россиянам назвали профессии, приводящие к алкоголизму

Россиянам назвали профессии, приводящие к алкоголизмуИ речь вовсе не о дегустаторах и сомелье
Так, по словам научного сотрудника отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольги Коротиной, к таковым относятся специальности, связанные с проверяющей или контрольной деятельностью.
Также очень часто алкоголиками становятся деятели музыкальной индустрии — там «потребление горячительных напитков или наркотиков может предполагаться субкультурой», пишет NEWS.RU.
Представители таких сфер, как торговля, общепит. Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актёры.
Немаловажным фактором подверженности алкоголизму является и степень физической тяжести работы. Чем более сложный с этой точки зрения труд, тем чаще люди спиваются — связано это с тем, что не все могут справиться со стрессом как-то иначе.