Россиянам назвали простые способы защиты персональных данных

Вопрос утечек персональных данных стал одной из главных угроз цифровой эпохи, отмечает эксперт компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян. Он считает, что данные большинства граждан уже скомпрометированы и злоумышленники активно используют их для атак. По его словам, мошенники проводят фишинговые кампании, используя персональную информацию для создания доверительных сообщений и поддельных сайтов. Это позволяет аферистам получать доступ к дополнительным данным, необходимым для дальнейших преступлений.

Шмавонян также подчеркнул, что кража и подделка личности стали ещё одним популярным методом злоумышленников. Используя утёкшие базы, они оформляют кредиты, социальные выплаты или даже создают deepfake-версии жертв. По его словам, мошенники могут обманывать как родственников пострадавших, так и финансовые организации. Кроме того, нередки случаи взлома аккаунтов через поддельные SIM-карты или создания фальшивых страниц в соцсетях, чтобы втираться в доверие к контактам жертв.

Эксперт советует применять базовые меры защиты: менять пароли, использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять кредитную историю. Он рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, обновлять антивирусы и пользоваться сервисами проверки утечек данных. Шмавонян также советует завести отдельную карту для покупок в интернете и хранить на ней минимальные суммы. По его мнению, осведомлённость и дисциплина помогут значительно снизить риски, связанные с утечками данных.