Россиянам назвали решения самых частых проблем с Zoom

Многие пользователи Zoom сталкиваются с проблемами со звуком или изображением. Чтобы решить эти проблемы и вернуться к продуктивной работе, можно воспользоваться несколькими простыми методами.

Во-первых, убедитесь, что в настройках Zoom перед присоединением к звонку не активированы опции «Не подключать аудио» и «Выключить моё видео». Эти параметры могут помешать автоматическому включению звука и видео при подключении к встрече.

Если веб-камера не работает, проверьте, чтобы никакие другие программы, использующие камеру, не были открыты. Zoom может не распознавать камеру, если она уже используется другим приложением. Также стоит проверить настройки вашего компьютера: на Windows 10 или 11 веб-камера может быть заблокирована. Убедитесь, что приложение Zoom имеет доступ к вашей камере и микрофону, проверив разрешения в настройках системы и интернет-браузера.