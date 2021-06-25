Россиянам назвали самые опасные темы для обсуждения в сети

Он отметил, что ещё с марта 2021 года любые данные, которые россияне оставили в соцсетях, являются их персональными данными. А это значит, что по закону они имеют право потребовать остановить их распространение, причём совершенно в любой момент, сообщает Прайм.

Но это, в свою очередь, привело и к тому, что неосторожное высказывание может стать причиной преследования. Теперь всё, что написано в сети, остаётся там навсегда, а значит, может быть использовано против пользователя.

В числе наиболее опасных тем специалист отметил политику, религию, секс-меньшинства, гендерную идентификацию, теории заговора, феминизм и бодипозитив.