Россиянам назвали самые опасные темы для обсуждения в сети

Наука и технологии
Сегодня в 08:26
Россиянам назвали самые опасные темы для обсуждения в сетиСтоит помнить о них, начиная очередной спор в интернете
В последнее время всё чаще встречаются случаи, когда люди получают реальные сроки за высказывания в сети. О том, какие именно темы наиболее опасны в плане обсуждения, рассказал создатель платформы для сбора и анализа данных «Глаз Бога» Евгений Антипов.
Он отметил, что ещё с марта 2021 года любые данные, которые россияне оставили в соцсетях, являются их персональными данными. А это значит, что по закону они имеют право потребовать остановить их распространение, причём совершенно в любой момент, сообщает Прайм.
Но это, в свою очередь, привело и к тому, что неосторожное высказывание может стать причиной преследования. Теперь всё, что написано в сети, остаётся там навсегда, а значит, может быть использовано против пользователя.
В числе наиболее опасных тем специалист отметил политику, религию, секс-меньшинства, гендерную идентификацию, теории заговора, феминизм и бодипозитив.