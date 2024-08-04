Россиянам назвали самые «прожорливые» приложения

Ежедневное использование множества приложений может заметно разрядить батарею вашего смартфона. Технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков поделился, какие именно приложения больше всего влияют на аккумулятор.

По словам эксперта, некоторые приложения, особенно «тяжёлые» и продолжают работать в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. В первую очередь, это соцсети. Например, VK, Bumble и Snapchat постоянно воспроизводят мультимедиа, отправляют уведомления, используют геолокацию и камеры, что сильно нагружает батарею.

Популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, тоже не щадят аккумулятор. Они обновляют чаты и каналы в фоновом режиме, потребляя значительное количество энергии. А игры, например, Call of Duty Mobile и Fortnite, нагружают процессор и графику, что приводит к быстрому разряду батареи.

Навигационные приложения, такие как Google Maps, «Яндекс.Карты» и 2GIS, тоже потребляют много энергии, так как одновременно используют GPS и интернет-соединение. Видеостриминговые платформы, такие как YouTube, Twitch и Netflix, также значительно разряжают батарею, особенно при длительном просмотре.

Чтобы контролировать расход энергии, проверьте настройки вашего смартфона в разделе «Батарея» или «Управление батареей». Если какое-то приложение потребляет слишком много энергии, удалите его или отключите уведомления. Закрывайте ненужные вкладки и следите за актуальностью обновлений операционной системы и приложений, чтобы оптимизировать расход батареи и продлить время работы устройства.