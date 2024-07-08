Россиянам назвали самые востребованные технологии в промышленности

Россиянам назвали самые востребованные технологии в промышленностиБольшинство компаний обращается к облачным технологиям для оптимизации работы
В 2024 году около 35% российских промышленных компаний планируют увеличить инвестиции в цифровое и технологическое развитие. Эти данные представлены аналитиками Института статистических исследований Высшей школы экономики, которые проанализировали более 1000 предприятий. Основным направлением инвестиций станет исследование и разработка новых технологий (НИР), считают 52% респондентов, утверждающих, что это будет ключевым двигателем развития производства в текущем году. СМИ также опросили промышленников, чтобы выяснить, какие технологии будут востребованы для решения их задач.
По данным исследования Gartner, более половины мировых предприятий до 2028 года будут использовать облачные платформы для ускорения бизнес-инициатив. В России эта тенденция также актуальна: компаниям требуются гибкие инструменты для автоматизации заказов, анализа данных и ускорения разработки нового программного обеспечения. Например, по данным Yandex Cloud и «УльтимаТека», 40% крупных предприятий уже внедрили публичные облака, но только 14% планируют расширить их использование. Это связано с тем, что значительные инвестиции в цифровизацию в предыдущие годы делают быстрое отказывание от текущей инфраструктуры проблематичным. Тем не менее, большие компании все равно рассматривают облака как ключевой инструмент для ускорения цифровизации.
В компании «Алроса» облачные решения признаны популярными благодаря их гибкости, масштабируемости и удобству доступа к необходимым ресурсам. Игорь Лабудев, руководитель центра компетенций Центра разработки и тестирования ООО «Алроса ИТ», подчёркивает, что такие технологии становятся предпочтительными для проектов, ориентированных на внешних пользователей и разработчиков.
Облачные платформы играют важную роль в промышленности, упрощая работу с бизнес-приложениями, учётными системами и анализом больших данных. Павел Приедитис, директор по работе с промышленными компаниями Yandex Cloud, отмечает, что такие компании часто распределены территориально, и использование облака упрощает взаимодействие и обмен информацией. Юрий Швыдченко, директор технологической практики компании «Технологии доверия», добавляет, что облако позволяет создавать закрытые среды для организации единого контура и взаимодействия, что важно для работы с данными, оборудования и производственными процессами.