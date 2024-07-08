Россиянам назвали самые востребованные технологии в промышленности

В 2024 году около 35% российских промышленных компаний планируют увеличить инвестиции в цифровое и технологическое развитие. Эти данные представлены аналитиками Института статистических исследований Высшей школы экономики, которые проанализировали более 1000 предприятий. Основным направлением инвестиций станет исследование и разработка новых технологий (НИР), считают 52% респондентов, утверждающих, что это будет ключевым двигателем развития производства в текущем году. СМИ также опросили промышленников, чтобы выяснить, какие технологии будут востребованы для решения их задач.

По данным исследования Gartner, более половины мировых предприятий до 2028 года будут использовать облачные платформы для ускорения бизнес-инициатив. В России эта тенденция также актуальна: компаниям требуются гибкие инструменты для автоматизации заказов, анализа данных и ускорения разработки нового программного обеспечения. Например, по данным Yandex Cloud и «УльтимаТека», 40% крупных предприятий уже внедрили публичные облака, но только 14% планируют расширить их использование. Это связано с тем, что значительные инвестиции в цифровизацию в предыдущие годы делают быстрое отказывание от текущей инфраструктуры проблематичным. Тем не менее, большие компании все равно рассматривают облака как ключевой инструмент для ускорения цифровизации.