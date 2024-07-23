Россиянам назвали шаги в случае взлома аккаунта на «Госуслугах»

Портал «Госуслуги» хранит множество личной информации: от данных о доходах и стаже работы до медкарт и электронных подписей. Это очень удобно, но если аккаунт взломают, мошенники могут получить доступ к вашим финансовым и личным данным, как отмечает Алла Храпунова, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка».

По словам Храпуновой, с доступом к «Госуслугам» злоумышленники могут, например, подписать доверенности на управление вашей недвижимостью или счетами. Они также могут прописать посторонних людей в вашей квартире или взять кредиты на ваше имя. Взлом аккаунта серьёзно угрожает как вашей безопасности, так и финансовому состоянию.

Если вы обнаружили, что ваш аккаунт взломали, сначала обратитесь в МФЦ, работающие с «Госуслугами». Специалисты помогут заблокировать доступ к аккаунту, создать новый и сменить пароль. Затем проверьте, с каких устройств был выполнен вход в ваш аккаунт, и сделайте скриншоты этой информации для полиции. Также проверьте, какие документы были скачаны и какие доверенности были выданы, и аннулируйте их. Наконец, через три дня запросите свою кредитную историю через «Госуслуги», чтобы убедиться, что мошенники не оформили на вас кредиты или долги.