Россиянам назвали скорость спутникового интернета

Скорость спутникового интернета в России может достичь 1 гигабита в секунду после запуска новой группы спутников, сообщает Ксения Лазаренко, руководитель компании «Бюро 1440». Она уточнила, что такая скорость будет доступна на абонентских терминалах, когда сервис заработает. При этом компания не собирается соперничать с телеком-операторами и уже налаживает с ними сотрудничество.

Для того, чтобы обеспечить глобальное покрытие спутниковым интернетом, потребуется 292 космических аппарата, включая резервные. В данный момент в космосе находятся шесть спутников, работающих в рамках миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Лазаренко отметила, что «Рассвет-1» имел целью подтвердить способности команды в создании спутников для низкой орбиты и разработки систем управления.

Она также подчеркнула, что технология уже успешно функционирует в космосе и готова к масштабированию. В компании планируют перейти к серийному производству своих спутников к 2027 году, что позволит значительно расширить доступ к спутниковому интернету в России.