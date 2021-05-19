Россиянам назвали способы пережить жару

Специалист обратила внимание на то, что людям, которые имеют хронические болезни сердечно-сосудистой системы, тяжело переносят жаркую погоду. В этой связи она порекомендовала им ограничить пребывание на солнце с 12:00 до 16:00.

“Нужно исключить свое пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колит где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли”, — поделилась Добрецова.

Помимо прочего она отметила, что во время жары нельзя употреблять алкоголь, а упор в рационе стоит сделать на фрукты и овощи. Людям в возрасте врач посоветовала ограничить выход в магазин и поездки в душном транспорте. Что касается одежды, лучше всего отдать предпочтение свободным и легким вещам. Еще одним способом пережить жару был назван прохладный душ по утрам и вечерам.