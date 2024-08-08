Россиянам назвали способы защиты Wi-Fi роутера от хакеров

Если хакеры взломают ваш Wi-Fi, они смогут следить за вашей активностью в интернете, собирать личные данные и даже устанавливать вредоносное ПО на роутер, предупреждает ведущий аналитик по кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов. По его словам, злоумышленники могут использовать ваши устройства для шпионажа или атак на другие системы. Кроме того, взломанный роутер позволяет хакерам проникать в умные устройства, подключённые к вашей сети.

Меджидов отметил, что замедление интернета может быть признаком того, что ваш роутер взломан, и кто-то использует ваш Wi-Fi для скачивания больших объёмов данных. Он советует проверять список устройств, подключённых к вашей сети, и сравнивать IP-адреса с вашими устройствами. Другим сигналом взлома могут быть неожиданные всплывающие окна с рекламой или перенаправление на незнакомые сайты при попытке зайти на привычные веб-страницы.

Чтобы защитить свою сеть, эксперт рекомендует начать с изменения имени пользователя и пароля администратора роутера на более сложные. Также стоит изменить сетевое имя, чтобы затруднить хакерам идентификацию вашего устройства. Меджидов советует использовать инструменты для мониторинга Wi-Fi, которые могут автоматически следить за безопасностью сети, и регулярно обновлять прошивку роутера, чтобы устранить уязвимости.