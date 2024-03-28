Россиянам назвали сумму, которую государство потратит на отечественные планшеты

Опубликовано 28 марта 2024, 18:39
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Россиянам назвали сумму, которую государство потратит на отечественные планшетыИ другие устройства на базе ОС «Аврора» для работников бюджетных учреждений
Россия потратит более 50 миллиардов рублей на планшеты и смартфоны для бюджетников
В Минцифры состоялось совещание по нацпроекту «Экономика данных». Одним из обсуждаемых вопросов было приобретение 1,1 миллиона планшетов с ОС «Аврора» на 5 лет для Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.
На совещании присутствовали представители российских производителей, таких как «КНС Групп», «Байтерг», «Аквариус» и Fplus. По планам, на закупку устройств будет выделено около 50 миллиардов рублей, включая обслуживание, сообщил источник в Минцифре.
Этот шаг входит в рамки федерального проекта «Системы и сети передачи данных», часть национального проекта «Экономика данных», как сообщают источники в индустрии телекоммуникаций.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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