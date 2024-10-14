Россиянам назвали удобные способы передачи файлы между своими устройствами

О том, как легко синхронизировать файлы между устройствами с разными операционными системами, рассказал Егор Заречнев, операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент». По его словам, самый простой способ — использовать облачные сервисы. Такие платформы, как Google Drive, Dropbox, OneDrive и iCloud, позволяют хранить данные в облаке и автоматически синхронизировать их между устройствами. Чтобы начать, нужно создать аккаунт и установить нужные приложения на всех своих гаджетах.

Кроме того, Заречнев поделился, что можно настроить синхронизацию через Wi-Fi. Например, владельцы iPhone могут подключить свои устройства к компьютеру и использовать приложение iTunes. Для этого нужно подключить телефон к зарядке, открыть iTunes, выбрать устройство и нажать «Синхронизировать». Можно также добавлять файлы вручную, просто перетаскивая их в приложение. Важно отметить, что синхронизация через учётную запись Google позволяет переносить не только файлы, но и заметки, контакты и календари на новое устройство.

Для обмена данными между устройствами Apple и Android существуют специальные функции. Например, AirDrop позволяет обмениваться файлами на устройствах Apple, а для Android есть аналог — «Обмен с окружением». Чтобы активировать его, нужно найти опцию в настройках или установить приложение Google Files. Также можно использовать старый добрый USB-кабель: подключив телефон к компьютеру, нужно выбрать режим передачи данных и перенести файлы в нужные папки. Для пользователей Apple это можно сделать через iTunes, резюмировал Заречнев.