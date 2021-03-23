Россиянам назвали условие для отказа от масочного режима

Но вообще, самым главным фактором, который позволит снять масочные ограничения, является наличие коллективного иммунитета, передаёт слова чиновника РИА Новости.

Без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести. Татьяна Голикова.

При этом представительница власти также отметила, что на сегодняшний день Россия находится «в периоде стабилизации и снижения». Он, по мнению Голиковой, длится с декабря 2020 года.