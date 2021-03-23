Наука и технологии
Сегодня в 11:22
Россиянам назвали условие для отказа от масочного режима
Судя по всему, ждать придётся достаточно
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, рассказала о том, при каких условиях в России откажутся от масочного режима. Сделала она это в рамках интервью, данного телеканалу RT. Не обошлось без упоминания прививок.
Но вообще, самым главным фактором, который позволит снять масочные ограничения, является наличие коллективного иммунитета, передаёт слова чиновника РИА Новости.
Без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести. Татьяна Голикова.
При этом представительница власти также отметила, что на сегодняшний день Россия находится «в периоде стабилизации и снижения». Он, по мнению Голиковой, длится с декабря 2020 года.