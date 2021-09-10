Россиянам назвали все необходимые прививки

Россиянам назвали все необходимые прививкиВнезапно, речь далеко не только и не столько о защите от COVID-19
Так, специалист рассказал в беседе с радио Sputnik о том, какие прививки необходимо сделать каждому россиянину. По его словам, взрослым обязательно стоит вакцинироваться от вирусного гепатита B.
Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют.
Не менее важно помнить и о прививке от дифтерии и столбняка — её стоит делать раз в 10 лет.
Что же до 2021 года, то сейчас стоит обратить особое внимание на защиту от гриппа. Несмотря на то, что масочный режим и общая большая чистоплотность способствовали снижению заболеваемости данной заразой и ОРВИ, врач всё же посоветовал не полагаться исключительно на эти меры.