Россиянам назвали все необходимые прививки

Внезапно, речь далеко не только и не столько о защите от COVID-19

Осень — период, когда многие люди сталкиваются с теми или иными инфекционными заболеваниями. На фоне этого советы врача-инфекциониста Ильи Акинфиева могут оказаться особенно полезными.