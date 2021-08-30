Россиянам назвали запрещённые перед вакциной от COVID-19 продукты

По его словам, существует ряд продуктов, которые могут заметно ухудшить самочувствие человека после прививания от коронавируса. Так, например, специалисты запрещают употреблять сахар, так как он выступает в качестве «усилителя» побочных эффектов, передаёт радио Sputnik.

И хоть вакцинация не требует какой-то особой подготовки, тем, кто намерен пройти процедуру, стоит скорректировать своё питание до и после неё. Связано это с большей вероятностью избежать последствий для здоровья в таком случае.

В числе «советов», Харлов перечислил отказ от переедания и употребления потенциально аллергенных продуктов. Так, перед процедурой лучше воздержаться от поедания новой пищи — предпочтение стоит отдать привычным продуктам, вплоть до конкретных марок.