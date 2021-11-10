Россиянам объяснили бесполезность вакцинации детей от COVID-19

По словам академика, сама коронавирусная инфекция не подвергается изменениям, однако у нее появляются новые штаммы. Он отметил, что они не сильно отличаются от исходной версии, а те вакцины, которые уже существуют, должны помогать от них тоже.



Врач пояснил, что заражение завязано на взаимодействии вируса с рецепторами человека. Благодаря тому, что сродство вируса с рецептором становится сильнее, инфекция быстрее распространяться и необходимо меньшее число клеток вируса для развития заболевания. Но, при этом, как отметил академик РАН, дети имеют намного меньше этих рецепторов, поэтому и с вирусом они соприкасаются меньше.