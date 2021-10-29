Россиянам объяснили, как нерабочая неделя поможет побороть коронавирус

У нас значительно увеличилась обращаемость, намного больше пациентов в сутки поступает в медучреждения, так что и рост смертности вполне закономерен, кроме того, негативным фактором является появление нового штамма коронавируса, при котором течение болезни значительно ускоряется, быстрее появляются осложнения, все серьезные проблемы наступают в короткий временной промежуток 7-8 дней. Так что рост смертности был ожидаем чисто математически