Россиянам объяснили, как нерабочая неделя поможет побороть коронавирус

Россиянам объяснили, как нерабочая неделя поможет побороть коронавирусВсе дело в заразности штамма-дельта
В России за минувшие сутки выявили 1163 смерти пациентов с COVID-19 — это новый рекорд с начала пандемии. Медик добавил, что нерабочие дни должны прервать цепочку распространения болезни, в результате чего смертность также должна уменьшиться.
У нас значительно увеличилась обращаемость, намного больше пациентов в сутки поступает в медучреждения, так что и рост смертности вполне закономерен, кроме того, негативным фактором является появление нового штамма коронавируса, при котором течение болезни значительно ускоряется, быстрее появляются осложнения, все серьезные проблемы наступают в короткий временной промежуток 7-8 дней. Так что рост смертности был ожидаем чисто математически
По словам врача, несмотря на рост заболеваемости, занятость коек в больницах пока не является критичной, и у медиков хватает сил и возможностей оказывать полную помощь всем поступающим.