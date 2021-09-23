Россиянам объяснили, как справляться с «больными глазами» во время простуды

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По словам врача, характерные для простуды симптомы, вроде заложенности в носу и боли в горле, могут сопровождаться еще одним неприятным состоянием — дискомфортом в глазах, которое также называют “больные глаза”.

“Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается”, — объяснила врач, добавив, что при этом состоянии человек может жаловаться на боли в глазах, ощущение в них "песка”, а также тяжесть и усталость.

Избавиться от этих симптомов можно с помощью увлажняющих капель, а также снизив нагрузку на зрение. В частности, стоит ограничить использование смартфонов и прочих гаджетов, ограничиваясь восприятием информации на слух.

Лещенко сообщила, что при заболевании гриппом и прочими ОРВИ идет нагрузка на сосуды, в том числе и сосуды глаз, чем и обусловлены кровоизлияния на глазных яблоках. В таких ситуациях стоит обеспечить рацион достаточным количеством витаминов.