Россиянам объяснили, какие лекарства нужно хранить в дачной аптечке

Россиянам объяснили, какие лекарства нужно хранить в дачной аптечкеВ преддверии дачного сезона очень полезные советы
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, вместе со своими соведущими иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом, составили список лекарств, которые стоит взять с собой на дачу.
По словам специалистов, в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства от боли, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен и напроксен.
Гандельман пояснил, что принимать эти препараты следует только при возникновении боли, т.к. профилактический приём не будет эффективен.
В то же время Малышева рекомендовала включить в аптечку антигистаминные препараты для борьбы с аллергией. Аллергики могут принимать их заранее, т.к. они начинают действовать через 30-40 минут после приёма.
Тем же, кто подвержен острой аллергической реакции, например отеку Квинке, следует взять с собой на дачу шприц с адреналином.
В универсальную дачную аптечку врачи также рекомендовали добавить лекарства от поноса, например лоперамид. Гандельман отметил, что на даче не всегда есть чистая вода, и люди часто едят с грядки, поэтому риск заболеть желудочно-кишечной инфекцией высок.