Наука и технологии
22:07, 26 апреля 2023
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Россиянам объяснили, какие лекарства нужно хранить в дачной аптечке

В преддверии дачного сезона очень полезные советы

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, вместе со своими соведущими иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом, составили список лекарств, которые стоит взять с собой на дачу.

По словам специалистов, в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства от боли, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен и напроксен.

Гандельман пояснил, что принимать эти препараты следует только при возникновении боли, т.к. профилактический приём не будет эффективен.

В то же время Малышева рекомендовала включить в аптечку антигистаминные препараты для борьбы с аллергией. Аллергики могут принимать их заранее, т.к. они начинают действовать через 30-40 минут после приёма.

Тем же, кто подвержен острой аллергической реакции, например отеку Квинке, следует взять с собой на дачу шприц с адреналином.

В универсальную дачную аптечку врачи также рекомендовали добавить лекарства от поноса, например лоперамид. Гандельман отметил, что на даче не всегда есть чистая вода, и люди часто едят с грядки, поэтому риск заболеть желудочно-кишечной инфекцией высок.

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