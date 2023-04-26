Россиянам объяснили, какие лекарства нужно хранить в дачной аптечке

По словам специалистов, в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства от боли, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен и напроксен.

Гандельман пояснил, что принимать эти препараты следует только при возникновении боли, т.к. профилактический приём не будет эффективен.

В то же время Малышева рекомендовала включить в аптечку антигистаминные препараты для борьбы с аллергией. Аллергики могут принимать их заранее, т.к. они начинают действовать через 30-40 минут после приёма.

Тем же, кто подвержен острой аллергической реакции, например отеку Квинке, следует взять с собой на дачу шприц с адреналином.

В универсальную дачную аптечку врачи также рекомендовали добавить лекарства от поноса, например лоперамид. Гандельман отметил, что на даче не всегда есть чистая вода, и люди часто едят с грядки, поэтому риск заболеть желудочно-кишечной инфекцией высок.